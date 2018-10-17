لاجارد تؤجل جولة شرق أوسطية تشمل السعودية

واشنطن - (د ب أ):

أرجأت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، جولة كانت تعتزم القيام بها في الشرق الأوسط تشمل السعودية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يقدم البيان سببا لتأجيل الجولة.

وكانت لاجارد قد أعلنت في بيان سابق أنها تعتزم المشاركة في مؤتمر ”دافوس في الصحراء" السنوي الذي تستضيفه السعودية هذا الشهر.