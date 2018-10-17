تواصل الاحتجاجات في كوستاريكا.. ودخول الإضراب يومه الـ 37

سان خوسيه - (د ب أ):

تظاهر المئات من مواطني كوستاريكا الثلاثاء احتجاجا على خطة للإصلاح المالي ، بينما دخل الإضراب العام الذي يشل البلاد جزئيا يومه السابع والثلاثين.

وتجمع متظاهرون يحملون لافتات كتب عليها "لا مزيد من الضرائب" أمام المحكمة العليا.

وفي انتصار للمتظاهرين وانتكاسة للرئيس كارلوس ألفارادو ، قررت المحكمة أن قرارًا مبدئيا أصدره البرلمان بالموافقة على خطة الإصلاح لم يكن صحيحاً وأن هناك حاجة إلى إقراره بأغلبية أكبر.

وأثر الأضراب في البداية على أجزاء واسعة من الاقتصاد، لكن عدة نقابات تجارية توقفت عقب ذلك. ويقتصر الإضراب حاليا بشكل أساسي على نقابات المعلمين، التي تعد الأقوى في البلاد.

ويأتي الإضراب احتجاجا على خطة مالية من شأنها أن تلغي العلاوات التحفيزية الخاصة برواتب الموظفين الحكوميين وتستبدل ضريبة المبيعات ( التى يسددها المستهلك النهائي لبائع التجزئة) بنسبة 13 % ، بضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 % (التي يتم تسديدها لكافة البائعين خلال كل مرحلة من مراحل مرور السلعة بسلسلة إجراءات العرض منذ التصنيع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي ) .

والهدف هو خفض العجز المالي القائم منذ فترة طويلة، والذي وصل لـ 2ر6 % في 2017 ، ومن المتوقع أن يتجاوز 7 % العام الجاري.

وتقول النقابات العمالية إن الخطة لن تفيد سوى الشركات الكبيرة، في حين تلقي العبء على دافعي الضرائب العاديين.

ويمثل هذا الإضراب ، الذي يعد واحدا من أكبر الحركات الاحتجاجية في الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى خلال العقدين الماضيين، أول تحد كبير لألفارادو منذ أن تولى منصبه في مايو.

وكانت الحكومة والنقابات عقدت محادثات بوساطة الكنيسة الكاثوليكية دون التوصل إلى نتائج حتى الآن.