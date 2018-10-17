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بومبيو: السعوديون أظهروا التزامًا جادًا تجاه تحديد جميع الحقائق بشأن خاشقجي

02:07 ص الأربعاء 17 أكتوبر 2018
بومبيو: السعوديون أظهروا التزامًا جادًا تجاه تحديد جميع الحقائق بشأن خاشقجي

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن القيادة السعودية تعهدت باستخلاص نتيجة بـ "شفافية كاملة" فيما يتعلق بقضية الصحفي المختفي جمال خاشقجي.

وأضاف بومبيو في بيان بعد زيارته الرياض: "تقييمي من هذه الاجتماعات هو أن هناك التزاما جادا بتحديد جميع الحقائق وضمان المساءلة بما في ذلك مساءلة كبار القادة السعوديين أو كبار المسؤولين".

وتابع: "خلال كل اجتماع من اجتماعات اليوم ، نفت القيادة السعودية بشدة أي معرفة لما حدث في قنصليتها باسطنبول".

ومن المقرر أن يزور بومبيو تركيا بعد السعودية ضمن متابعة قضية اختفاء الصحفي السعودي.

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