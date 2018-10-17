بومبيو: السعوديون أظهروا التزامًا جادًا تجاه تحديد جميع الحقائق بشأن خاشقجي
واشنطن - (د ب أ):
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن القيادة السعودية تعهدت باستخلاص نتيجة بـ "شفافية كاملة" فيما يتعلق بقضية الصحفي المختفي جمال خاشقجي.
وأضاف بومبيو في بيان بعد زيارته الرياض: "تقييمي من هذه الاجتماعات هو أن هناك التزاما جادا بتحديد جميع الحقائق وضمان المساءلة بما في ذلك مساءلة كبار القادة السعوديين أو كبار المسؤولين".
وتابع: "خلال كل اجتماع من اجتماعات اليوم ، نفت القيادة السعودية بشدة أي معرفة لما حدث في قنصليتها باسطنبول".
ومن المقرر أن يزور بومبيو تركيا بعد السعودية ضمن متابعة قضية اختفاء الصحفي السعودي.
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