بومبيو: السعوديون أظهروا التزامًا جادًا تجاه تحديد جميع الحقائق بشأن خاشقجي

واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن القيادة السعودية تعهدت باستخلاص نتيجة بـ "شفافية كاملة" فيما يتعلق بقضية الصحفي المختفي جمال خاشقجي.

وأضاف بومبيو في بيان بعد زيارته الرياض: "تقييمي من هذه الاجتماعات هو أن هناك التزاما جادا بتحديد جميع الحقائق وضمان المساءلة بما في ذلك مساءلة كبار القادة السعوديين أو كبار المسؤولين".

وتابع: "خلال كل اجتماع من اجتماعات اليوم ، نفت القيادة السعودية بشدة أي معرفة لما حدث في قنصليتها باسطنبول".

ومن المقرر أن يزور بومبيو تركيا بعد السعودية ضمن متابعة قضية اختفاء الصحفي السعودي.