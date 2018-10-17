ملك الأردن يعزي العاهل المغربي بضحايا حادث قطار الرباط

عمان - (أ ش أ):

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، برقية تعزية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بضحايا حادث خروج أحد القطارات عن مساره بالقرب من العاصمة الرباط، والذي أودى بحياة عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

وعبر الملك عبدالله الثاني، في البرقية بحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للعاهل المغربي وأسر الضحايا، سائلا الله- العلي القدير- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.