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ملك الأردن يعزي العاهل المغربي بضحايا حادث قطار الرباط

01:40 ص الأربعاء 17 أكتوبر 2018
ملك الأردن يعزي العاهل المغربي بضحايا حادث قطار الرباط

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

عمان - (أ ش أ):

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، برقية تعزية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بضحايا حادث خروج أحد القطارات عن مساره بالقرب من العاصمة الرباط، والذي أودى بحياة عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

وعبر الملك عبدالله الثاني، في البرقية بحسب بيان للديوان الملكي الهاشمي، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للعاهل المغربي وأسر الضحايا، سائلا الله- العلي القدير- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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Asha
الملك عبدالله الثاني حادث قطار الرباط الملك محمد السادس برقية تعزية
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