الولايات المتحدة أكثر دول العالم قدرة على المنافسة وألمانيا الأكثر ابتكارا

جنيف - (د ب أ):

أفاد المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر قدرة على المنافسة في العالم ، غير أن بلدانا أخرى مثل ألمانيا ، تعد الأكثر ابتكارا وتتمتع بنسيج اجتماعي أكثر صحة.

وبعد الولايات المتحدة ، فإن دولاً مثل سنغافورة وألمانيا وسويسرا واليابان في وضع أفضل للتنافس في اقتصاد عالمي يتم تحويله عن طريق الرقمنة ، وفقاً للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها ، والتي تستضيف قمة الأعمال والسياسة السنوية في دافوس.

وجاءت هولندا وهونج كونج وبريطانيا والسويد والدنمارك ضمن المراكز العشرة الأولى.

وصنف تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الولايات المتحدة على رأس قائمته بسبب "ثقافة ريادة الأعمال النشطة" ، بالإضافة إلى سوق العمل والنظام المالي القوي.

ومع ذلك ، حذر المنتدى الاقتصادي العالمي من أن "هناك مؤشرات على ضعف النسيج الاجتماعي وسوء الوضع الأمني" في الولايات المتحدة.

كما تراجع أكبر اقتصاد في العالم في مجال الصحة العامة واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أحرزت نجاحًا كبيرًا في مجال الابتكار ، إلا أن ألمانيا تقود هذه الفئة الفرعية ، بفضل العديد من براءات الاختراع والمنشورات العلمية ، بالإضافة إلى منتجاتها الصناعية عالية الجودة.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي إنه لا يوجد تناقض بين القدرة التنافسية والسياسات الاجتماعية مثل توزيع الثروة وشبكات الأمان الاجتماعي والتعليم.

بالإضافة إلى ذلك ، وجد التقرير أن الاقتصادات ذات التصنيفات الأعلى ليست مبدعة فحسب ، بل تتميز بأسواق فعالة ، ولكنها مفتوحة أيضا عندما يتعلق الأمر بالحواجز الجمركية والهجرة العمالية.