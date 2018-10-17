ترامب يدرس تعيين ناويرت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة

القاهرة - مصراوي:

قالت مصادر في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب يدرس ترشيح المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناويرت لمنصب المندوب الأمريكي إلى الأمم المتحدة، وفقا لصحيفة "بوليتيكو".

ولم تعلق ناويرت من جانبها، على الأخبار حول إمكانية تعيينها المحتمل لهذا المنصب، كما امتنع البيت الأبيض عن التعليق.

وقد قبل الرئيس الأمريكي استقالة المندوبة الأمريكية الحالية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، موضحا أنها ستترك منصبها رسميا أواخر العام الجاري.

وعين ترامب هايلي، عضو الحزب الجمهوري ومحافظة ولاية كارولينا الجنوبية من 2011 إلى 2017، مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة في نوفمبر 2016، وتولت هذا المنصب رسميا في الـ 27 يناير عام 2017 بعد مصادقة الكونغرس على تعيينها، وتعتبر من أقرب المسؤولين لسيد البيت الأبيض.