ترامب: "إحساسي" كان وراء تصريح "القتلة المارقين" بأزمة خاشقجي

القاهرة - مصراوي:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تصريحاته السابقة بوجود "قتلة مارقين" وراء اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، نبعت من "إحساسه" بعد اتصاله بالملك سلمان.

وقال ترامب في حوار مع وكالة "أسوشيتدبرس": إن "التعامل مع المملكة العربية السعودية في أزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي وتحميلها المسئولية، هو كاعتبارها "مذنبة حتى تثبت براءتها".

وتوجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى الرياض، الثلاثاء، وصرح بأنه يرى "التزامًا جادًا"، من السعودية بشأن قضية جمال خاشقجي.

وصرح ترامب صباح الثلاثاء، بأنه تحدث عبر الهاتف مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأنكر الأخير معرفته بشكل كامل بما حدث داخل قنصليتهم في تركيا.

وأضاف ترامب، في سلسلة من التغريدات، أن وزير الخارجية مايك بومبيو كان حاضرًا، كما أكد أن "بن سلمان" أخبره أنه بدأ وسيوسع التحقيق الكامل الذي بدأ بالفعل في هذه القضية.

وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي، اختفى في 2 من أكتوبر الجاري، بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول، من أجل إجراء بعض المعاملات الورقية.

وزعم مسوؤلون أتراك أنه قُتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، بينما نفت السعودية ذلك تمامًا.