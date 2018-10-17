واشنطن تنوي عقد محادثات تجارية دولية مع لندن وطوكيو والاتحاد الأوروبي

واشنطن (أ ش أ)

أبلغ مكتب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، الثلاثاء، الكونجرس، اعتزامه عقد محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، واليابان.

ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية عن الممثل التجاري الأمريكي، قوله - في بيان -: "سوف نستمر في توسيع التجارة والاستثمار الأمريكية من خلال التفاوض للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع اليابان، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة"، مضيفاً : "ملتزمون بإتمام هذه المفاوضات في الوقت المناسب وبتحقيق النتائج الجوهرية".

وتأتي رسائل لايتهايزر إلى الكونجرس الأمريكي بعد أسابيع من توصل الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقية حول إعادة صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" مع كل من المكسيك وكندا وبالتزامن مع مواجهة واشنطن لخلافات تجارية مع الصين.

وجاء في تلك الرسائل، حسبما نقلت يورونيوز، أن الإدارة الأمريكية ترمي إلى معالجة قضايا التعريفات الجمركية وغير الجمركية وتحقيق معدل تجاري أكثر توازنًا مع الاتحاد الأوروبي واليابان، واصفة الأخيرة بأنها "مهمة لكنها لا تزال في الغالب سوقًا دون المتوقع لمصدري البضائع الأمريكيين".

وأشارت الرسائل إلى أن الولايات المتحدة لديها عجز تجاري يصل إلى 69 مليار دولار في البضائع مع اليابان ويتركز هذا العجز في قطاع السيارات.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 1.1 تريليون دولار سنويًا إلا أن واشنطن تعاني من عجز تجاري يبلغ 151.4 مليار دولار مع الاتحاد، حسبما ذكرت الرسائل التي قالت من ناحية أخرى إنه من المتوقع بدء المحادثات بين لندن وواشنطن بمجرد أن تسنح الفرصة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.