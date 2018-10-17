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التحالف العربي: 22 منفذا إغاثيا لليمن تعمل جميعها بكل طاقتها

12:28 ص الأربعاء 17 أكتوبر 2018
التحالف العربي: 22 منفذا إغاثيا لليمن تعمل جميعها بكل طاقتها

العقيد ركن تركي المالكي

الرياض (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي، الذى تقوده المملكة العربية السعودية، العقيد ركن تركي المالكي، أن 22 منفذًا إغاثيًا لليمن تعمل جميعها بكل طاقتها.

وأكد المالكي -حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية الثلاثاء- أن قيادة التحالف مستمرة في تقديم المساعدات للشعب اليمني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التحالف أنشأ مركزا طبيا في محافظة حجة.

ولفت إلى أن محافظتي صعدة وعمران، ما زالتا تطلقان صواريخ باليستية باتجاه الحدود السعودية، موضحا أن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية على السعودية وصل إلى 205 صواريخ، كما أن الحوثيين ما زالوا يستخدمون المدنيين دروعا بشرية في محافظة حجة.

هذا المحتوى من

Asha
التحالف العربي تركي المالكي السعودية اليمن

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