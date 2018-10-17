أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي مشروع جنة هشام عشماوي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

حول العالم في 24 ساعة: عودة القنصل السعودي باسطنبول للرياض قبل تفتيش مقر إقامته

12:13 ص الأربعاء 17 أكتوبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: عودة القنصل السعودي باسطنبول للرياض قبل تفتيش مقر إقامته

محمد العتيبي

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إحباط الأردن لمحاولة تسلل وتهريب مخدرات عبر حدوده مع سوريا، وعودة القنصل السعودي باسطنبول للرياض قبل تفتيش مقر إقامته، وتوقيع عقوبات أمريكية جديدة على منظمة الباسيج الإيرانية، وشبكات تدعم بنيتها التحتية، من بينها 5 شركات استثمار، و3 مصارف.

القنصل السعودي باسطنبول الرياض سوريا الأردن

الخبر التالى:

ترامب ينتقد إدانة السعودية بأزمة خاشقجي: يعاملونها كـ"مذنبة حتى تثبت برائتها"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان