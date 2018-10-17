حول العالم في 24 ساعة: عودة القنصل السعودي باسطنبول للرياض قبل تفتيش مقر إقامته
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إحباط الأردن لمحاولة تسلل وتهريب مخدرات عبر حدوده مع سوريا، وعودة القنصل السعودي باسطنبول للرياض قبل تفتيش مقر إقامته، وتوقيع عقوبات أمريكية جديدة على منظمة الباسيج الإيرانية، وشبكات تدعم بنيتها التحتية، من بينها 5 شركات استثمار، و3 مصارف.
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