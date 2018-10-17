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هل العلاقة العسكرية بين الرياض وواشنطن مهددة؟.. رئيس الأركان الأمريكي يجيب

12:04 ص الأربعاء 17 أكتوبر 2018
هل العلاقة العسكرية بين الرياض وواشنطن مهددة؟.. رئيس الأركان الأمريكي يجيب

رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد

كتب - هشام عبد الخالق:

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، الثلاثاء، إنه سيجتمع مع نظيره السعودي في واشنطن هذا الأسبوع، وسط قلق متزايد بشأن اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول منذ أسبوعين، حسبما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال دانفورد للصحفيين، إنه تقرر عقد اجتماع ثنائي مع المسؤول السعودي يوم الأربعاء، حيث سيحضر كلاهما مؤتمر رؤساء الدفاع السنوي حول المنظمات المتطرفة المناهضة للعنف.

وقال دانفورد: "بالتأكيد لن أثير الآن أي شيء سأتحدث معه عنه".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان اختفاء خاشقجي قد يعرض العلاقة العسكرية الأمريكية مع السعودية للخطر، رفض دانفورد التكهن.

وقال دانفورد "من المؤكد أن أي تغيير في علاقتنا العسكرية سيكون قضية سياسية لكني أعتقد أنه من السابق لأوانه التكهن بما قد يحدث".

وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي، اختفى في 2 من أكتوبر الجاري، بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول، من أجل إجراء بعض المعاملات الورقية.

وزعم مسوؤلون أتراك أنه قُتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، بينما نفت السعودية ذلك تمامًا.

الرياض واشنطن جمال خاشقجي جوزيف دانفورد

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