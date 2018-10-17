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أبرز التصريحات في 24 ساعة: المحققون يبحثون عن "آثار لمواد سامة" في القنصلية السعودية

01:00 ص الأربعاء 17 أكتوبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: المحققون يبحثون عن "آثار لمواد سامة" في القنصلية السعودية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث عبر الهاتف مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي أنكر معرفته بشكل كامل بما حدث داخل قنصليتهم في تركيا، وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن المحققين الأتراك يحققون بشأن وجود آثار محتملة "لمواد سامة" في القنصلية السعودية في اسطنبول، فيما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن تصريحات رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، التي أشار خلالها إلى أن بلده تدرس الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قد جانبها التوفيق.

عزام الأحمد منظمة التحرير الفلسطينية سيرجي لافروف بشار الأسد روسيا أحمد أبو الغيط القدس المحتلة أستراليا أردوغان القنصلية السعودية في تركيا

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