أبرز عناوين الصحف: مسؤول تركي يزعم تقطيع جثة خاشقجي بعد قتله داخل القنصلية
كتب – مصراوي:
برزت قضية الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، بين الصحف العالمية، فنقلت شبكة "سي إن إن"، مزاعم مسؤول تركي بإن الأخير جرى تقطيع جثمانه، بينما ألقت صحيفة "هارتس" الضوء على مستقبل غزة خلال القادة الثلاثة المتحكمين بها "عباس، السنوار، ونتنياهو"، فيما حذرت صحيفة "نيويورك تايمز"، من أن اختفاء خاشقجي يمكن أن تؤثر على الضغوط الأمريكية على إيران.
الخبر التالى:بومبيو يرى "التزامًا جادًا" من السعودية بشأن قضية خاشقجي
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