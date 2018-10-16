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بومبيو يتوجه غدًا إلى تركيا بعد زيارة السعودية

11:21 م الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
بومبيو يتوجه غدًا إلى تركيا بعد زيارة السعودية

مايك بومبيو

واشنطن (د ب أ)

أكد متحدث رسمي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيتوجه إلى تركيا غدًا الأربعاء بعد اختتام زيارته للسعودية.

وسيناقش بومبيو ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، مسألة اختفاء جمال خاشقجي الذي يكتب في صحيفة واشنطن بوست، والذي شوهد آخر مرة يدخل القنصلية السعودية في اسطنبول في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي وقت سابق اليوم، ناقش بومبيو قضية اختفاء خاشقجي مع القيادة السعودية في الرياض.

وشدد بومبيو خلال اجتماعه بولي العهد السعودي على قلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاختفاء الصحفي خاشقجي ورغبته في تحديد ما حدث له.

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