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العثور على 16 جثة في مقابر جماعية بالمكسيك

10:46 م الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
العثور على 16 جثة في مقابر جماعية بالمكسيك

أرشيفية

مكسيكو سيتي (د ب أ)

ذكرت وسائل الإعلام المحلية المكسيكية اليوم الثلاثاء، أنه تم اكتشاف 16 جثة في ثلاث مقابر جماعية خارج مدينة جوادالاخارا المكسيكية.

وكانت الجثث قد أخرجت وهي لـ 14 رجلاً وامرأتين، من أجل إجراء فحوصات الطب الشرعي يومي أمس الاثنين واليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن مدينة جوادالاخارا هي عاصمة ولاية خاليسكو الواقعة غربي المكسيك والتي تضم عصابة المخدرات خاليسكو نوفا جنيراسيون التي تعد واحدة من أقوى عصابات المخدرات في البلاد،

وتم العثور على أكثر من 70 جثة في قبور سرية في منطقة جوادالاخارا منذ يونيو الماضي.

المكسيك مقابر جماعية عصابات المخدرات

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