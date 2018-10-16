الأمم المتحدة تدرس التفاوض مع متمردي الكونغو وسط تفشي الإيبولا

كينشاسا (د ب أ)

تدرس الأمم المتحدة التفاوض مع القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي ميليشيا مقرها جمهورية الكونغو الديمقراطية معروفة بوحشيتها، وسط مخاوف من أن الصراع في شرق البلاد يعيق جهود منع انتشار فيروس إيبولا.

وقالت ليلى زروقي رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو اليوم الثلاثاء: "لا نستبعد إمكانية التفاوض".

وأضافت زروقي أنه لا يمكن هزيمة جماعة نشطة هناك منذ عقود بوسائل عسكرية فقط.

وتسبب إيبولا في وفاة 139 شخصا منذ بدء تفشي المرض منذ ما يقرب من شهرين في شرق الكونغو وهي منطقة تعمل فيها العديد من جماعات الميليشيا التي يقاتل معظمها بسبب الموارد الطبيعية الغنية في البلاد الواقعة بوسط افريقيا.

وفي الشهر الماضي، قتل 21 شخصًا في هجوم شنه متمردو القوات الديمقراطية المتحالفة في مدينة بيني، مما أجبر منظمة الصحة العالمية على وقف عمليات مكافحة الإيبولا هناك لفترة وجيزة.

وتشكلت هذه الميليشيا في أوغندا في عام 1995، لكنها تتركز الآن في شرق الكونغو.

ويتردد أن القوات الديمقراطية المتحالفة قتلت حوالي 1000 مدني، بالإضافة إلى العديد من أعضاء فريق الأمم المتحدة لحفظ السلام، حول مدينة بيني في إقليم كيفو الشمالية "نورث كيفو" منذ عام 2014.