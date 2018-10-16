CNN: مسؤول تركي يزعم تقطيع جثة خاشقجي بعد قتله داخل القنصلية

القاهرة – مصراوي:

زعم مسؤول تركي لشبكة "سي إن إن" الأمريكية في نسختها الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، إن جثة الصحفي المفقود جمال خاشقجي قُطعت بعد أن قُتل قبل أسبوعين، داخل القنصلية السعودية باسطنبول.

وكان مصدر تركي رفيع المستوى قال إن الشرطة عثرت على أدلة، أثناء عملية بحثهم في القنصلية السعودية، تؤكد أن الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد قُتل هناك، حسبما نقلت وكالة أسوشيتيد برس.

وقالت الوكالة إن المسؤول التركي لم يقدم المزيد من التفاصيل عن ماهية الأدلة، والتي عثرت عليها الشرطة خلال عملية البحث التي امتدت لساعات، وانتهت في ساعات مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

تحدث المسؤول التركي لأسوشيتيد برس، شرط عدم الكشف عن هويته لأنه ليس مخول للتحدث مع وسائل الإعلام عن التحقيقات.

اختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في 2 من أكتوبر الجاري، بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول، من أجل إجراء بعض المعاملات الورقية.

وزعم مسوؤلون أتراك أنه قُتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، بينما نفت السعودية ذلك تمامًا.