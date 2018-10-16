عقوبات أمريكية جديدة على كيانات إيرانية

كتب – محمد عطايا:

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على منظمة الباسيج الإيرانية، وشبكات تدعم بنيتها التحتية، من بينها 5 شركات استثمار، و 3 مصارف.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد مسئوولين أمريكيين، أن الباسيج تشارك في عمليات العنف في الداخل وانتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها تجنيد الأطفال في القتال في سوريا

وأضاف، أن المزيد من الشركات تغادر إيران يوميًا، وهذا يكشف عن نقاط الضعف في الاقتصاد الإيراني، مؤكؤدين: "لا نزال ندفع الدول لقطع صادرات النفط الإيراني، وهذا تركيزنا للرابع من نوفمبر وما بعده".

وكانت وقعت الولايات المتحدة عقوبات على النفط الإيراني، يبدأ تنفيذه نوفمبر القادم، تمنع على إثرها استيراد المواد البترولية من طهران.