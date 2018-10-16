بعد سفره إلى أمريكا.. الادعاء التركي يطعن على إخلاء سبيل القس برونسون

اسطنبول (د ب أ)

استأنف الادعاء التركي حكمًا قضائيًا بإخلاء سبيل القس الأمريكي أندرو برونسون الأسبوع الماضي، ووصفه بأنه "غير مشروع"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التركية اليوم الثلاثاء.

وفي حال قبول الطعن، لن يكون لتمديد العقوبة أي تأثير مباشر على برونسون لأنه عاد بالفعل إلى الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة "ميلي جازيتي" التركية اليومية، إن ممثل الادعاء طالب المحكمة بإلغاء قرارها الصادر في 12 أكتوبر الجاري، برفع الإقامة الجبرية وحظر السفر ضد برونسون.

وأكد إسماعيل جيم هاليفورت محامي برونسون أن ممثل الادعاء قدم طلب الاستئناف اليوم الثلاثاء.

وقال هاليفورت إنه استأنف القرار بشكل منفصل مطالبا ببراءة برونسون.

وكانت محكمة في مدينة إزمير غربي تركيا أصدرت قرارا يوم الجمعة الماضي بإطلاق سراح برونسون بعد أن كان محدد الإقامة في تركيا منذ عامين وأعطته الحرية في مغادرة البلاد.

وقضت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير التركية (غرب) بسجن برونسون، أكثر من ثلاثة أعوام ، غير أنها أمرت بإطلاق سراحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الفترة التي قضاها في الحبس.

وفي أواخر يوليو، فرضت محكمة جنائية في إزمير، الإقامة الجبرية على برونسون بدلا من الحبس، بسبب وضعه الصحي.

وجرى توقيف برونسون في أواخر 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "جولن" وحزب العمال الكردستاني.