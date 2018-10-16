نيويورك تايمز: مسؤولون أمريكيون يرجحون عدم عودة سفير السعودية إلى واشنطن

القاهرة - مصراوي:

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعدة مسؤولين آخرين في الرياض، لمناقشة قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول منذ أسبوعين.

وكان في استقبال مايك بومبيو، السفير السعودي بالولايات المتحدة، خالد بن سلمان، نجل الملك سلمان وشقيق ولي العهد، والذي عاد إلى الرياض الأسبوع الماضي، ويرجح مسؤولون أمريكيون عدم عودته إلى واشنطن مرة أخرى، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو توجّه بالشكر إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لالتزام الأخير بإجراء تحقيق شامل وشفاف عن اختفاء الصحفي البارز جمال خاشقجي.

واستقبل الملك سلمان، الثلاثاء، بومبيو في مكتبه بقصر اليمامة، في لقاء لم يستغرق 15 دقيقة، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها".

وحضر اللقاء من الجانب السعودي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل الجبير.

كما حضر من الجانب الأمريكي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل، بحسب (واس).