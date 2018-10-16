استقالة رئيس وزراء أرمينيا من منصبه

يريفان (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان استقالته من منصبه اليوم الثلاثاء.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن استقالة باشينيان تعد بمثابة إجراء شكلي لرغبته في إجراء انتخابات مبكرة.

ودخلت أرمينيا في أزمة جديدة مع إقالة رئيس الوزراء (الإصلاحي) نيكول باشينيان ستة وزراء بعد أن رفض البرلمان طلبه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في وقت سابق من الشهر الجاري.