أكثر الكلمات إنتشاراً

جمال خاشقجي مشروع جنة هشام عشماوي تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

استقالة رئيس وزراء أرمينيا من منصبه

06:37 م الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
استقالة رئيس وزراء أرمينيا من منصبه

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان

يريفان (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان استقالته من منصبه اليوم الثلاثاء.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن استقالة باشينيان تعد بمثابة إجراء شكلي لرغبته في إجراء انتخابات مبكرة.

ودخلت أرمينيا في أزمة جديدة مع إقالة رئيس الوزراء (الإصلاحي) نيكول باشينيان ستة وزراء بعد أن رفض البرلمان طلبه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في وقت سابق من الشهر الجاري.

هذا المحتوى من

نيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرميني أرمينيا يريفان

الخبر التالى:

لافروف: القيادة الروسية دعت الرئيس السوري لزيارة روسيا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان