الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في محافظة تعز

صنعاء (د ب أ)

تمكنت قوات الجيش الوطني الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في محافظة تعز 275 كيلومترا جنوب صنعاء.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن العقيد فؤاد حسان قائد جبهة الضباب قوله: "إن قواته أطلقت عملية عسكرية واسعة في جبهات مختلفة بتعز وبدعم وتنسيق مباشر مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية".

وأشار إلى أن العملية تهدف "لتحرير محافظة تعز من مليشيات الحوثي الانقلابية وقطع خطوط الإمداد في مناطق حساسة وشل حركة العدو".

وأشار حسان إلى أن "ميليشيا الحوثي تلقت خسائر بشرية كبيرة سواء في المواجهات المباشرة أو الاستهداف المدفعي الذي دك تجمعاتهم في منطقتي الربيعي ومكائر".

وأضاف أن الجيش خاض معارك عنيفة مع الميليشيا في محيط قرية تبيشعة وجبل المنعم، مؤكدا سيطرة قوات الجيش على "منطقة أحوال أحمد سعيد وجبل الحرم وهي مواقع مطلة على قرية تبيشعة غرب جبل المنعم، فيما لاتزال عملية تطويق العدو (الحوثيين) مستمرة بهدف بسط السيطرة على جبل المنعم الاستراتيجي".

وأوضح قائد العملية العسكرية في القطاع الغربي أن قوات الجيش الوطني في اللواء 17 مشاة "شنت هجوما عنيفا على مواقع تمركز الميليشيا في اتجاهات متفرقة بجبهة الضباب وفي وهر بأطراف مديرية جبل حبشي محققة تقدمات جديدة فيها".

وتشهد محافظة تعز معارك متقطعة بين الطرفين منذ نحو أربعة أعوام، تمكنت فيها القوات الحكومية من السيطرة على معظم أجزاء مدينة تعز، فيما لا تزال أطراف المدينة وبقية أجزاء المحافظة تحت سيطرة الحوثيين.