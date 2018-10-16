الشرطة الألمانية: لاجئ سوري هو منفذ حادث الاحتجاز في محطة قطار كولونيا

كولونيا (د ب أ)

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء، عن تحديد هوية منفذ حادث احتجاز رهينة في محطة القطار الرئيسية بمدينة كولونيا أمس الاثنين.

وأوضح المتحدث أن محتجز الرهينة هو صاحب الأوراق التي تم العثور عليها في مكان الاحتجاز وهو سوري 55 عامًا، حائز على وضع لاجئ، كما أنه معروف للشرطة.

وكانت الشرطة ذكرت أمس أن من الممكن أن يكون منفذ واقعة الاحتجاز سوريا، وجاءت هذه التصريحات بعد فترة من تمكن الشرطة من فض الاحتجاز وتحرير الرهينة وهي امرأة.

ووفقا لتصريحات الشرطة الجنائية أمس، فإنه قد تم العثور في مسرح الجريمة على أوراق لشخص سوري وأضافت الشرطة أن هذا الشخص لديه فترة سماح بإقامة مؤقتة حتى منتصف 2021، وأشارت الشرطة إلى أن هناك " احتمالا كبيرا" في أن يكون منفذ الاحتجاز هو صاحب هذه الأوراق.

في الوقت نفسه، أكد المحققون أمس أنه لم يتضح هوية الجاني بشكل جلي بعد، وأضافوا أن مالك الوثائق التي عُثِرَ عليها معروف على نطاق واسع منذ 2016 بارتكاب جرائم مختلفة مثل السرقة والتهديدات.