واشنطن: أولويتنا هي إخراج القوات التي تعمل بإرادة إيران في سوريا

واشنطن (أ ش أ)

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك، أن أولوية الولايات المتحدة هي إخراج كل القوات التي تعمل بإرادة إيران في سوريا، مشيرا إلى أن الهدف الأكبر هو تحقيق مسار سياسي بسوريا.

وقال هوك - خلال مقابلة مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية بثتها اليوم الثلاثاء - إن الاتفاق النووي الإيراني كان ناقصًا لا يتضمن الإرهاب والصواريخ العابرة والعدوان على المواطنين الأجانب.

وأشار إلى أن بلاده جادة في العقوبات على إيران، لافتا أن واشنطن تريد وقف أنشطة طهران الخبيثة في المنطقة.