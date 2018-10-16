هآرتس: القبض على شرطية إسرائيلية تصطاد الفلسطينيين للترفيه

كتب - حسام سليم:

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ألقت القبض على شرطية بالحدود تطلق الرصاص على الفلسطينيين لمجرد التسلية.

وأضافت الصحيفة، أنه يجري التحقيق مع الشرطية في واقعة إطلاقها رصاصة إسفنجية على فلسطيني بالقرب من نقطة تفتيش بالضفة الغربية دون سبب واضح، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة.

وأوضحت الصحيفة، أن الشرطية البالغة من العمر 20 عامًا، ارتكبت هذا الفعل في شهر مايو الماضي، حين كانت تؤدي عملها بالقرب من نقطة تفتيش "الزعيم" القريبة من القدس.

وعلمت وزارة العدل التي تتولى التحقيق، بتصرف الشرطية أثناء التحقيق في واقعة أخرى بشأن قيام أفراد الشرطة الحدودية بالاعتداء بالضرب على فلسطيني دون سبب، وتم إلقاء القبض عليها و4 من زملائها، الذين كانوا معها وقت وقوع الحادث.

وأمر القاضي إيلاد بيرسكي بعد جلسة الاستماع في محكمة الصلح بالقدس، أمس الإثنين، باحتجازها لمدة 3 أيام أخرى للاشتباه بإطلاقها النار على الفلسطينيين كنوع من أنواع الترفيه، بينما أفرج عن المشتبه بهم الآخرين بإطلاق سراح مشروط.

وأكدت شرطة الحدود أن المشتبه بهم سيتم طردهم من عملهم في حال ثبوت التهم الموجهة إليهم.