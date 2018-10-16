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    الجيش الليبي يحذر وسائل الإعلام من تناول الشائعات المتعلقة بقضايا الإرهاب

    04:17 م الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
    الجيش الليبي يحذر وسائل الإعلام من تناول الشائعات المتعلقة بقضايا الإرهاب

    هشام عشماوي

    القاهرة - مصراوي:

    نبهت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، جميع وسائل الإعلام المحلية والخارجية، بعدم تناول الإشاعات المتعلقة بالتحقيقات في قضايا الإرهاب.

    وأكدت القيادة العامة، على لسان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أن التحقيقات تحت بند السرية للغاية وما ينشر وخاصة فيما يخص الإرهابي هشام عشماوي، ما هو إلا اشاعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.

    وكانت بعض وسائل الإعلام، تناولت الكثير من الشائعات والأكاذيب عن واقعة إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على الإرهابي هشام عشماوي، المتورط في الكثير من العمليات الإرهابية أبرزها عملية الواحات الإرهابية.

    وهشام عشماوي، أحد أبرز الأسماء في عالم الإجرام على مدار الفترة الماضية، خاصة بعد تنفيذه حادث الواحات.

    وكانت القوات المسلحة في شرق ليبيا ألقت القبض على هشام عشماوي، منذ أكثر من أسبوع، وهو يعد أبرز المطلوبين لدى سلطات الأمن المصرية، في عملية أمنية في مدينة درنة، وذلك حسبما قال المتحدث العسكري الليبي.

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