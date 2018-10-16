قرارات مجلس الوزراء السعودي حول خاشقجي

القاهرة- (مصراوي):

رحّب مجلس الوزراء السعودي بتجاوب تركيا مع طلب المملكة بتشكيل فريق تحقيق مشترك للكشف عن تفاصيل وملابسات قضية اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، في أول اجتماع حكومي بعد القضية.

وأبدت ترحيبها بموافقة أنقرة على تشكيل فريق تحقيق مشترك لمعرفة أسباب وملابسات اختفاء خاشجقي في إسطنبول، بحسب بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي الوقت نفسه، أعرب مجلس الوزراء السعودي، عن تقديره لجميع الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية، وأصوات العقلاء حول العالم، الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدلًا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات، وفق البيان.

واختفى خاشقجي في الثاني من أكتوبر الجاري بعد ذهابة إلى قنصلية بلاده بإسطنبول لاستخراج بعض الأوراق.

تعتقد أنقرة أن خاشقجي لم يغادر مبنى القنصلية وأنه رُبما قُتِل فيها ونُقِلت جثته خارج المبنى، فيما تنفي الرياض ذلك وتؤكّد أنه غادرها بعد فترة وجيزة من دخوله إيّاها.

وأمر الملك سلمان النائب العام السعودي بفتح تحقيق داخلي في اختفاء خاشقجي، بناء على المعلومات التي توصل إليها الفريق المشترك في إسطنبول، حسبما صرّح مسؤول سعودي لرويترز في وقت سابق.

وكشف مسؤول سعودي على صلة بالتحقيقات الجارية حول اختفاء خاشقجي أن "نتائج التحقيق الداخلي بشأن القضية سيُعلن عنها قريبًا، وفي أي وقت".

وتوجّه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالشكر إلى الملك سلمان، لالتزام الأخير بإجراء تحقيق "شامل وشفاف" عن اختفاء خاشقجي، بحسب وصفه.

جاء ذلك في لقاء لمدة 15 دقيقة مع العاهل السعودي بمكتبه في قصر اليمامة بالرياض، الثلاثاء، بتوجيه من الرئيس الأمريكي بعد اتصال هاتفي مع الملك سلمان.