الكرملين: بوتين والسيسي سيناقشان استئناف رحلات الطيران من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة

القاهرة- (وكالات):

قال يوري أوشاكوف المسؤول في الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي سيناقشان استئناف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى منتجعات بالبحر الأحمر في مصر خلال اجتماعهما غدًا الأربعاء، حسبما نقلته وكالة رويترز الإخبارية.

وأضاف أوشاكوف للصحفيين أن الزعيمين سيبحثان استئناف رحلات الطيران إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة.

وكانت شركة الطيران الروسية إيروفلوت استأنفت الطيران إلى العاصمة المصرية القاهرة في أبريل.