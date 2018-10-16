واشنطن بوست: ترامب يتبنّى الموقف السعودي في قضية خاشقجي

كتبت- رنا أسامة:

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في مقال تحليلي للكاتب إيشان ثارور، إن السعودية وجدت في الرئيس دونالد ترامب حليفًا على استعداد لمُساندتها مع تزايد الضغوط الدولية التي تُطالبها بتقديم توضيحات وافية عن اختفاء الصحفي البارز جمال خاشقجي.

وأشار ثارور في مقاله المنشور على الموقع الالكتروني للصحيفة، الثلاثاء، إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه ترامب مع الملك سلمان صباح الاثنين، لمدة 20 دقيقة، وخروجه بعدها لإبلاغ الصحفيين بـ "نفي الرياض علمها بما وقع لخاشقجي بعد ذهابه القنصلية".

وبعد الاتصال الهاتفي، قال ترامب للصحفيين "يبدو لي أن قتلة خارجين عن السيطرة (مارقين) ربما كانوا وراء اختفاء خاشقجي، من يعلم؟".

وتابع "كل ما أستطيع فعله هو نقل ما أخبرني به الملك، حيث قال بشكل مؤكد إنه لا يملك معلومات عن خاشقجي، وقالها بطريقة واثقة للغاية. ولا يمكن أن توجد طريقة أقوى لتأكيد ما قاله، وبدا أنه (الملك سلمان) وولي العهد (محمد بن سلمان) ليس لديهما أي معرفة عن الأمر".

وبسؤاله إذا ما كان يصدق كلام الملك سلمان، لم يُجِب ترامب.

واختفى خاشقجي في الثاني من أكتوبر الجاري بعد ذهابة إلى قنصلية بلاده بإسطنبول لاستخراج بعض الأوراق.

تعتقد أنقرة أن خاشقجي لم يغادر مينى القنصلية وأنه رُبما قُتِل فيها ونُقِلت جثته خارج المبنى، فيما تنفي الرياض ذلك وتؤكّد أنه غادرها بعد فترة وجيزة من دخوله إيّاها.

وتوجّه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالشكر إلى الملك سلمان، لالتزام الأخير بإجراء تحقيق "شامل وشفاف" عن اختفاء خاشقجي، بحسب وصفه.

جاء ذلك في لقاء لمدة 15 دقيقة مع العاهل السعودي بمكتبه في قصر اليمامة بالرياض، الثلاثاء، بتوجيه من الرئيس الأمريكي بعد اتصاله الهاتفي ع الملك سلمان.

كان الملك سلمان أمر النائب العام السعودي بفتح تحقيق داخلي في اختفاء خاشقجي.

وقال مسؤول سعودي، لم يذكر اسمه، لوكالة رويترز إن "الملك أمر النائب العام بفتح تحقيق داخلي في اختفاء جمال خاشقجي، بناء على المعلومات التي توصل إليها الفريق المشترك في إسطنبول".

وكشف مسؤول سعودي على صلة بالتحقيقات الجارية حول اختفاء خاشقجي أن "نتائج التحقيق الداخلي بشأن القضية سيُعلن عنها قريبًا، وفي أي وقت"، بعد أن وجّه المُدعي العام بالسعودية بإجراء تحقيق داخلي في القضية بناء على معلومات استخباراتية مشتركة مع الرياض من قِبل أنقرة.

وفي وقت سابق، هدّد ترامب بـ"عقاب صارم" حال ثبوت صلة السعودية باختفاء خاشقجي أو ربما مقتله. وقال في تصريحات مُتلفزة: "حتى اللحظة، ينفون ذلك.. سنكتشف حقيقة الوضع، وسيكون هناك عقاب صارم".

فيما ردت السعودية بتأكيد رفضها لأي اتهامات تحاول النيل منها أو محاولات للتلويح بعقوبات اقتصادية أو استخدام ضغوط سياسية ضدها، مُشدّدة على أنه سيتم الرد على أي إجراء ضدها بإجراء أكبر، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس) على لسان مصدر سعودي مسؤول لم تُسمه.