ولي العهد السعودي يستعرض مع وزير الخارجية الامريكي المستجدات في المنطقة

الرياض - (د ب أ):

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو ، الذي يزور المملكة حاليا ، الجهود المبذولة تجاه المستجدات في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الثلاثاء أن ولي العهد السعودي استعرض مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، والمستجدات في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها".

ووصل بومبيو صباح اليوم إلى الرياض، في زيارة من المعروف مسبقا أنها ستركز على قضية اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي. وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في استقباله.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الامريكي إلى المملكة اليوم بناء على توجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي بعد زيارته إلى قنصلية المملكة في اسطنبول