ليبيا تنفي تعرض مطار معيتيقة للقصف

طرابلس - (د ب أ):

نفى مكتب الإعلام الليبي بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس تعرض المطار لقصف صاروخي اليوم الثلاثاء.

وقالت عضو مكتب الإعلام بالمطار انتصار العزّابي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "ما تداولته بعض وسائل الإعلام اليوم بخصوص سقوط صاروخين داخل المطار عارٍ عن الصحة، ولا يراد به إلا بث الفتنة وزعزعة الاستقرار وسير العمل بالمطار".

وأكدت العزابي أن حركة الملاحة الجوية في المطار تسير حسب جدول الرحلات وبشكل طبيعي.

وكان موقع "المرصد" الإخباري قد نقل اليوم عن مصدر أمني بالمطار "لم يفصح عنه" أخباراً تفيد بتعرض المطار لقصف إثر سقوط صاروخين من نوع "جراد" داخل المطار .

وأكد الموقع أن الصاروخيَن لم يسببا أي أضرار بشرية، وأصابا الساحة القريبة من مهبط الطائرات خلف صالة المطار، في حين تُسمع صباح وظهر اليوم في العاصمة الليبية أصوات طائرة تحوم في الأجواء على ارتفاع عالٍ.

وكان مطار معيتيقة قد جرى غلقه مرتين خلال شهر سبتمبر الماضي، بسبب الاشتباكات التي دارت جنوب وجنوب شرق طرابلس بين تشكيلات مسلحة، ما أدى لتحويل كل الرحلات الداخلية والخارجية إلى مطار مصراتة الدولي 200 كيلو متر شرق طرابلس.

وبعد توقف الاشتباكات في طرابلس، تم في الثاني من أكتوبر الجاري استهداف المطار بقذيفة صاروخية أدت لتأخير الرحلات الصباحية إلى مساء ذات اليوم، وتحويل بعضها لمطار مصراتة، لِتعود بعدها حركة الملاحة لوضعها الطبيعي.

ويعتبر معيتيقة المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية، وهو مطار صغير جداً مقارنةً بمطار طرابلس الدولي الذي دُمِر بشكل كامل وتأجلت كل أعمال التوسعة فيه بسبب الحرب التي دارت بين تشكيلات مسلحة في طرابلس ومدن أخرى منتصف عام 2014.

وأدى توتر الوضع الأمني في ليبيا إلى عزوف شركات الطيران العربية والعالمية عن الهبوط في المطارات الليبية عامة، ما زاد من الضغط على شركات الطيران الليبية التي فقدت بدورها طائرات عديدة خلال اشتباكات دارت في أوقات سابقة.