الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات عبر حدوده مع سوريا

عمان - (د ب أ):

أفادت مديرية الأمن العام الأردنية اليوم الثلاثاء بأن قوات من حرس الحدود تمكنت بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب مخدرات وتسلل على الحدود الأردنية السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن بيان للمديرية أن "قوات حرس الحدود وإدارة مكافحة المخدرات أحبطوا فجر اليوم محاولة تسلل عدد من مهربي المواد المخدرة إلى الأراضي الأردنية، وتم ضبط ما كان سيتم تهريبه".

وأضافت أنه بعد تطبيق قواعد الاشتباك، تراجع المشتبه بهم باتجاه العمق السوري، وأنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأكياس تحوي كمية من المواد المخدرة.

ويفرض الأردن إجراءات أمنية مشددة وقواعد اشتباك صارمة على جانبه من الحدود مع سوريا في ظل الأوضاع على الجانب الآخر من الحدود.