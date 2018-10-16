العاهل المغربي يأمر بنقل مصابي حادث القطار إلى مستشفى عسكري

الرباط - (د ب أ):

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليمات بنقل المصابين في حادث القطار الذي انقلب صباح اليوم الثلاثاء إلى المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط.

ووفقا لمصادر طبية ، لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العشرات في انحراف قطار عن مساره اليوم بمحطة بوقنادل قرب مدينة سلا (وسط المغرب).

وقال الديوان الملكي المغربي ، في بلاغ عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "تم فتح تحقيق بهدف تحديد الأسباب والحيثيات المتعلقة بهذا الحادث".

وجاء في البلاغ "على إثر الحادث المفجع لانحراف قطار يربط بين الرباط والقنيطرة، على مستوى منطقة بوقنادل، والذي خلف عددا من الضحايا والمصابين، أصدر الملك محمد السادس تعليماته لكل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اللذين انتقلا إلى مكان الحادث، قصد نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط".

وحسب البلاغ ، قرر الملك التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم.

وما زالت حصيلة القتلى والمصابين في هذا الحادث وملابساته لم تعلن إلى الآن.