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    أردوغان: المحققون يبحثون عن "آثار لمواد سامة" في القنصلية السعودية

    02:24 م الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
    أردوغان: المحققون يبحثون عن "آثار لمواد سامة" في القنصلية السعودية

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

    اسطنبول - (د ب أ):

    كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن المحققين الأتراك يحققون بشأن وجود آثار محتملة "لمواد سامة" في القنصلية السعودية في اسطنبول.

    ونقلت صحيفة "ميلليت" التركية عن أردوغان القول بعد خطاب أمام الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" :"آمل أن نتمكن من التوصل إلى استنتاجات توفر لنا رأيا. لأن هناك الكثير من الأمور التي يجري النظر فيها، ومن بينها وجود مواد سامة تم إزالتها بالطلاء فوقها".

    وأضاف أن "عملا مكثفا" يجري للوقوف على ما حدث تحديدا لخاشقجي في القنصلية.

    أردوغان القنصلية السعودية مواد سامة اسطنبول

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