بومبيو يشكر الملك سلمان على "فتح تحقيق شامل وشفاف" حول اختفاء خاشقجي

القاهرة- (مصراوي):

توجّه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالشكر إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لالتزام الأخير بإجراء تحقيق شامل وشفاف عن اختفاء الصحفي البارز جمال خاشقجي.

استقبل الملك سلمان، الثلاثاء، بومبيو في مكتبه بقصر اليمامة، في لقا لم يستغرق 15 دقيقة، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها".

وحضر اللقاء وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والسفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل الجبير.

كما حضر من الجانب الأمريكي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل، بحسب (واس).

تأتي الزيارة بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اتصال هاتفي أجراه بالأمس مع العاهل السعودي.

وقال ترامب إن الملك سلمان نفى علمه بما حدث "للمواطن السعودي جمال خاشقجي"، موضحًا أن السعودية تتعاون مع تركيا لكشف مُلابسات الاختفاء.

ومن المُقرر أن يتوجّه بومبيو غدًا الأربعاء إلى تركيا للتباحث حول القضية ذاتها مع الرئيس رجب طيب اردوغان.

كان ترامب هدّد مؤخرا بـ"عقاب صارم" حال ثبوت صلة السعودية باختفاء خاشقجي أو ربما مقتله. وقال في تصريحات مُتلفزة: "حتى اللحظة، ينفون ذلك.. سنكتشف حقيقة الوضع، وسيكون هناك عقاب صارم".

فيما ردت السعودية بتأكيد رفضها لأي اتهامات تحاول النيل منها أو محاولات للتلويح بعقوبات اقتصادية أو استخدام ضغوط سياسية ضدها، مُشدّدة على أنه سيتم الرد على أي إجراء ضدها بإجراء أكبر، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس) على لسان مصدر سعودي مسؤول لم تُسمه.

وتعمل لجنة تحقيق سعودية تركية مشتركة للكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

شوهِد خاشقجي للمرة الأخيرة في الثاني من أكتوبر الجاري بعد ذهابه لقنصلية بلاده بإسطنبول لاستخراج بعض الأوراق.

وتعتقد أنقرة أن خاشقجي لم يغادر مبنى القنصلية وأنه رُبما قُتِل فيها ونُقِلت جثته خارج المبنى، لكن الرياض تنفي ذلك وتؤكّد أنه غادرها بعد فترة وجيزة من دخوله إيّاها.

وتعمل لجنة تحقيق سعودية تركية مشتركة للكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكشف مسؤول سعودي على صلة بالتحقيقات الجارية حول اختفاء خاشقجي أن "نتائج التحقيق الداخلي بشأن القضية سيُعلن عنها قريبًا، وفي أي وقت"، حسبما صرّح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأفاد المسؤول -الذي لم تُسمه الشبكة الأمريكية- بأن مرسومًا ملكيًا صدر يوم الجمعة الماضي، وجّه المُدعي العام بإجراء تحقيق داخلي في قضية خاشقجي بناء على معلومات استخباراتية مشتركة مع السعودية من قبل تركيا.