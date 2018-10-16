الخارجية الروسية: وفد روسي بحث التسوية السورية في الرياض

موسكو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن وفدا روسيا زار السعودية خلال اليومين الماضيين لبحث آخر مستجدات الوضع في سوريا.

وقالت الخارجية في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني: "قام وفد روسي رفيع المستوى ضم مبعوث الرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين وممثلين عن وزارة الدفاع الروسية، بزيارة إلى السعودية يومي 14 و15 أكتوبر الحالي".

ووفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم" عن البيان فإن الوفد عقد مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومع وزير الخارجية عادل الجبير. وجرى "تبادلٌ مفصلٌ للآراء حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على مستجدات الوضع في سوريا".

وحسب البيان، فإن الطرفين عبرا عن "الإدراك المشترك لضرورة القضاء نهائيا على بؤر الإرهاب في سوريا، وأهمية الإسراع في التوصل إلى تسوية سياسية ثابتة ودائمة للأزمة السورية".