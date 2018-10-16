تقرير: مجموعة العمل التركية السعودية تعتزم تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي

اسطنبول - (د ب أ):

نقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الثلاثاء عن مصادر في وزارة الخارجية أن مجموعة العمل التركية السعودية المشتركة بشأن التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي تعتزم تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي.

وكان فريق بحث جنائي تركي غادر القنصلية السعودية فجر اليوم بعد تسع ساعات كاملة من التحقيقات.

ووفقا لوسائل إعلام تركية فإن الفريق أخذ عينات من تربة حديقة القنصلية.

وذكرت محطة "إن.تي.في" التركية أن العينات وفرت للفرق "بعض الأدلة" دون توضيح طبيعة هذه الاستنتاجات.

وفي وقت سابق اليوم طالبت ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان برفع الحصانة الدبلوماسية عن الدبلوماسيين السعوديين في تركيا على الفور لتسهيل إجراءات التحقيق في قضية خاشقجي.

تجدر الإشارة إلى أن خاشقجي مختفٍ منذ دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول مطلع الشهر الجاري لاستخراج بعض الأوراق. وبينما تؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد خروجه من القنصلية، تشير المصادر التركية إلى أنه لم يخرج منها أبدا وأنه ربما قُتل فيها وتم إخراج جثته.

وقالت باشيليت :"فترة الأسبوعين هي فترة طويلة جدا لإخضاع مسرح جريمة محتمل لتحقيق كامل".