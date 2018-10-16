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    وسائل إعلام مغربية: إصابة عشرات الركاب جراء انقلاب قطار

    01:13 م الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
    وسائل إعلام مغربية: إصابة عشرات الركاب جراء انقلاب قطار

    أرشيفية

    الرباط - (د ب أ):
    أفادت وسائل إعلام مغربية اليوم الثلاثاء بإصابة عشرات الاشخاص جراء انقلاب قطار بين الرباط والقنيطرة.
    ونقل موقع (مغرس) المغربي اليوم عن مصادر قولها إن عددا من عربات قطار بين الرباط والقنيطرة انقلبت قرب مدينة بولقنادل مخلفة إصابة العديد من الركاب، مشيرة إلى أن ظروف حادث انقلاب القطار لاتزال مجهولة.
    وأشارت إلى أن العديد من سيارات الإسعاف وفرق الانقاذ شوهدت بموقع الحادث.

    انقلاب قطار سيارات الإسعاف مدينة بولقنادل المغرب

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