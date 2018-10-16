"لقاء لمدة 15 دقيقة".. بومبيو يلتقي الملك سلمان في الرياض

كتبت - رنا أسامة:

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مكتبه بقصر اليمامة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وفي حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوفد وزير خارجيته إلى الرياض للتباحث حول قضية الصحفي السعودي المُختفي منذ أسبوعين، جمال خاشقجي، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها".

وحضر اللقاء وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والسفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل الجبير.

كما حضر من الجانب الأمريكي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل، بحسب (واس).

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن اجتماع بومبيو والملك سلمان لم يستغرق أكثر من 15 دقيقة، حسب تقديراتها، استنادًا إلى الوقت الذي وصل فيه موكب دبلوماسي أمريكي كبير إلى البلاط الملكي ومغادرته.

ووصل الموكب إلى القصر الملكي الساعة 11:42 صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي للسعودية)، وغادر بعد 26 دقيقة.

تأتي الزيارة بتوجيه من ترامب بعد اتصال هاتفي أجراه، الاثنين، مع العاهل السعودي حول قضية خاشقجي.

وقال ترامب إن الملك سلمان نفى علمه بما حدث "للمواطن السعودي جمال خاشقجي"، موضحًا أن السعودية تتعاون مع تركيا لكشف مُلابسات الاختفاء.

ومن المُقرر أن يتوجّه بومبيو غدًا الأربعاء إلى تركيا للتباحث حول القضية ذاتها مع الرئيس رجب طيب اردوغان.

شوهِد خاشقجي للمرة الأخيرة في الثاني من أكتوبر الجاري بعد ذهابه لقنصلية بلاده بإسطنبول لاستخراج بعض الأوراق.

وتعتقد أنقرة أن خاشقجي لم يغادر مبنى القنصلية وأنه رُبما قُتِل فيها ونُقِلت جثته خارج المبنى، لكن الرياض تنفي ذلك وتؤكّد أنه غادرها بعد فترة وجيزة من دخوله إيّاها.

كان ترامب هدّد مؤخرا بـ"عقاب صارم" حال ثبوت صلة السعودية باختفاء خاشقجي أو ربما مقتله. وقال في تصريحات مُتلفزة: "حتى اللحظة، ينفون ذلك.. سنكتشف حقيقة الوضع، وسيكون هناك عقاب صارم".

فيما ردت السعودية بتأكيد رفضها لأي اتهامات تحاول النيل منها أو محاولات للتلويح بعقوبات اقتصادية أو استخدام ضغوط سياسية ضدها، مُشدّدة على أنه سيتم الرد على أي إجراء ضدها بإجراء أكبر، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس) على لسان مصدر سعودي مسؤول لم تُسمه.

وتعمل لجنة تحقيق سعودية تركية مشتركة للكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكشف مسؤول سعودي على صلة بالتحقيقات الجارية حول اختفاء خاشقجي أن "نتائج التحقيق الداخلي بشأن القضية سيُعلن عنها قريبًا، وفي أي وقت"، حسبما صرّح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.