"جهود خلف الكواليس".. ماذا تعني زيارة وزير الخارجية الأمريكي للرياض؟

كتبت- رنا أسامة:

قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الرياض في هذا التوقيت يُشير إلى نجاح الجهود المبذولة "خلف الكواليس" لتجنّب وقوع أزمة دبلوماسية بين البلدين، على خلفية قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي فُقِد أثره قبل نحو أسبوعين بعد ذهابه لقُنصلية بلاده بإسطنبول لاستخراج بعض الأوراق.

وصل بومبيو، الثلاثاء، إلى الرياض لإجراء محادثات مع الملك سلمان حول قضية خاشقجي، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اتصال هاتفي أجراه بالأمس مع العاهل السعودي.

وقال ترامب إن الملك سلمان نفى علمه بما حدث "للمواطن السعودي جمال خاشقجي"، موضحًا أن السعودية تتعاون مع تركيا لكشف مُلابسات الاختفاء.

ونقلت المجلة الأمريكية عن أيهم كامل، رئيس مجموعة أوراسيا لدراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله إن "الجهود الدبلوماسية بين واشنطن والرياض نجحت في تهدئة التوتر بين البلدين".

وأضاف "سيتعين على الرياض أن تقدم تفسيرًا لاختفاء خاشقجي، ولكن بطريقة تنفي عنها شُبهة اتخاذ قرار بأوامر عُليا لاغتيال الصحفي السعودي البارز".

ومن المُقرر أن يتوجّه بومبيو غدًا الأربعاء إلى تركيا للتباحث حول القضية ذاتها مع الرئيس رجب طيب اردوغان.

كان ترامب هدّد مؤخرا بـ"عقاب صارم" حال ثبوت صلة السعودية باختفاء خاشقجي أو ربما مقتله. وقال في تصريحات مُتلفزة: "حتى اللحظة، ينفون ذلك.. سنكتشف حقيقة الوضع، وسيكون هناك عقاب صارم".

فيما ردت السعودية بتأكيد رفضها لأي اتهامات تحاول النيل منها أو محاولات للتلويح بعقوبات اقتصادية أو استخدام ضغوط سياسية ضدها، مُشدّدة على أنه سيتم الرد على أي إجراء ضدها بإجراء أكبر، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس) على لسان مصدر سعودي مسؤول لم تُسمه.

وفي حين تعتقد أنقرة أن خاشقجي لم يغادر مينى القنصلية وأنه رُبما قُتِل فيها ونُقِلت جثته خارج المبنى، تنفي الرياض ضلك وتؤكّد أنه غادرها بعد فترة وجيزة من دخوله إيّاها.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" الأمريكيتين عن مصادر مُطلعة- لم تُسمها- أن الرياض تعد سيناريو لتهدئة حدة الأزمة السياسية، وأنها تعتزم تقديم تقرير تقول فيه إن "خاشقجي قُتل بالخطأ خلال تحقيق معه كان بهدف إعادته، وأن العملية نُفذت دون تصريح واتسمت بالغموض، وأن الأشخاص المتورطين سوف يحاسبون".

وتعمل لجنة تحقيق سعودية تركية مشتركة للكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكشف مسؤول سعودي على صلة بالتحقيقات الجارية حول اختفاء خاشقجي أن "نتائج التحقيق الداخلي بشأن القضية سيُعلن عنها قريبًا، وفي أي وقت"، حسبما صرّح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأفاد المسؤول -الذي لم تُسمه الشبكة الأمريكية- بأن مرسومًا ملكيًا صدر يوم الجمعة الماضي، وجّه المُدعي العام بإجراء تحقيق داخلي في قضية خاشقجي بناء على معلومات استخباراتية مشتركة مع السعودية من قبل تركيا.