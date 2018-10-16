إندونيسيا تحذر أستراليا من نقل سفارتها للقدس

جاكرتا - (د ب أ):

حذرت إندونيسيا اليوم الثلاثاء استراليا من أن نقل سفارتها للقدس قد يقوض عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون قد صرح اليوم أن بلاده ""منفتحة" على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في حين أنها لا تزال ملتزمة بحل الدولتين.

وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي أنها نقلت لأستراليا معارضة بلادها لمثل هذه الخطوة.

وأضافت بعد إجراء مباحثات مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي " إندونيسيا تشجع استراليا والدول الأخرى على الاستمرار في دعم عملية السلام وعدم القيام بأي فعل يمكن أن يقوض عملية السلام والأمن العالمي".

وأوضحت" إندونيسيا قلقة بشأن تصريحات موريسون، ولديها تساؤلات حول الدافع وراء تصريحاته".

وقالت وزارة الخارجية في بيان بعد اللقاء مع المالكي أنه من المقرر أن تقدم إندونيسيا مساعدات للفلسطينيين تقدر بـ 7 مليون دولار، بينهم مليونان عبر وكالة الامم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين

ورفض المتحدث باسم وزارة خارجية إندونيسيا أرماناثا ناصر التعليق على تقرير لشبكة أيه بي سي الاسترالية، ذكر أن جاكرتا تدرس تعليق اتفاق تجاري كان من المقرر توقيعه قريبا مع استراليا بعد تعليقات موريسون.

وقال إنه لم يتم اتخاذ قرار بنقل السفارة الأسترالية من تل أبيب إلى القدس ، لكنه قال إن الحجج المؤيدة لمثل هذه الخطوة "مقنعة".

وأضاف موريسون أنه لم يكن هناك نقاش حول هذا الموضوع مع الولايات المتحدة التي نقلت سفارتها بالفعل إلى القدس.

ويشار إلى أن إندونيسيا لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتعد داعمة قوية لإقامة دولة فلسطينية.