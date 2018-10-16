السيسي لرئيسة "الفيدرالية الروسية": لن تجدوا من مصر إلا كل خير

موسكو- أ ش أ:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن السنوات الخمس الماضية شهدت تطورا كبيرا في مسيرة التعاون ودعم العلاقات بمختلف المجالات بين مصر وروسيا، وأيضا في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، مع فالنتينا ماتفينكو رئيسة مجلس الفيدرالية الروسية، والتي تمثل الغرفة الأعلى للبرلمان الروسي، وشهد اللقاء عدد من قيادات مجلس الفيدرالية.

وقال الرئيس السيسي، إن التعاون الاستراتيجي بين البلدين والتوقيع عليه خلال هذه الزيارة يعكس مدى قوة تلك العلاقات، موضحا أن روسيا لن تجد من مصر إلا كل خير، مثلما تجد روسيا كل الخير من مصر.

ومن جانبها، رحبت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسية بالرئيس السيسي والوفد المرافق له، مؤكدة أن زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا لها أهمية كبيرة كما ستسهم في الدفع قدما بمسيرة العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين.

وقدمت رئيس مجلس الفيدرالية الروسية الشخصيات الروسية، التي شهدت اللقاء، للرئيس السيسي، ومن بينهم نائب رئيسة المجلس، وهو من جمهورية داغستان التي تتمتع بأغلبية إسلامية، مشيرة إلى أن عدد المسلمين في روسيا يبلغ حاليا 20 مليون مسلم.