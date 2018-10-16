استجابة ودية من بابا الفاتيكان لدعوته لزيارة تايوان

تايبيه - (د ب أ):

اتسم رد بابا الفاتيكان فرنسيس الأول بالإيجابية على دعوة لزيارة تايوان ، حسبما قال نائب الرئيس التايواني ،تشن شيان-جين، اليوم الثلاثاء بعد عودته من زيارة للفاتيكان.

وتم توجيه الدعوة في محاولة لترسيخ علاقات تايوان مع الفاتيكان ،أحد حلفائها الرسميين، بعد أن توصل الفاتيكان والصين الشهر الماضي لحل لنزاع طال مداه حول تعيين الأساقفة.

وفي كلمة له في مطار "تاويوان" الدولي في تايوان، قال تشن إنه دعا البابا لزيارة تايوان العام المقبل خلال زيارة مقررة إلى اليابان.

وقال تشن إن الدعوة لاقت "ردا يتسم بالود والمحبة" من البابا .

وأضاف أن عددا من مسؤولي الفاتيكان رفيعي المستوى قالوا إن العلاقات الثنائية بين الجانبين لا تزال قوية ، وأشادوا بتايوان واصفين إياها بأنها "شريك مهم" للفاتيكان في الجهود الإنسانية والخيرية.

وكان نائب الرئيس التايواني يزور الفاتيكان بمناسبة إعلان قداسة البابا الراحل بولس السادس يوم الأحد الماضي.

وهناك 300 ألف كاثوليكي فقط بين سكان تايوان الذين يبلغ تعدادهم 23 مليون نسمة، ويكفل دستور الجزيرة حرية العقيدة.

وللجزيرة المنعزلة سياسيا 17 حليفا رسميا فقط ، من بينهم الفاتيكان.