مقتل 12 مسلحا أثناء عملية شنتها القوات الخاصة الأفغانية في قندوز بأفغانستان

كابول - (د ب أ):

قُتل 12 مسلحا على الاقل وتم استعادة اثنين من حاملات الأفراد المصفحة، إلى جانب العديد من المعدات العسكرية الأخرى، أثناء عملية شنتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم قندوز بأفغانستان.

وأفادت وكالة أنباء "خاما برس" الاخبارية نقلا عن الجيش الافغاني قوله في بيان له، إن العملية جرت في منطقة علي آباد بإقليم قندوز، وأسفرت أيضا عن إصابة اثنين من المسلحين واعتقال اثنين آخرين.

وأوضح الجيش أنه قد تم أثناء العملية تطهير عدة قرى وتدمير 39 موقعا قتاليا، ومخبأين وحاويتين و34 لغما أرضيا و82 صاروخا، بالاضافة إلى تدمير بعض المعدات العسكرية الأخرى خلال العملية نفسها.