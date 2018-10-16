وزير خارجية العراق: منطقة الشرق الأوسط مقبلة على تحولات نوعية بالغة التأثير

بيروت - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري اليوم الثلاثاء أن منطقة الشرق الأوسط مقبلة على تحولات نوعية وحادة بالغة التأثير، مشددا على أن العلاقات العراقية اللبنانية عريقة ومتسعة في أكثر من مجال.

وقال الجعفري ، لدى وصوله مطار بيروت صباح اليوم في زيارة رسمية إلى لبنان تستمر يومين ، إن "المنطقة مقبلة على إرهاصات، وأقصد بكلمة إرهاصات التحولات النوعية والحادة بالغة التأثير، وعادة كل الخير في رحم الارهاص الحاد، فتنطوي هذه الارهاصات على الخير لأبناء المنطقة لأنها فيها خزين من التراث والعطاءات المتجددة ومن الثروات والثقافة والادب وكل شيء في هذه المنطقة".

وأضاف :" مثلما نحن وأصدقاؤنا نريد لهذه المنطقة كل الخير، في المقابل يريد أعداؤنا لها الشر، ولكن ذلك يتوقف على مدى وعي وإرادة شعوب المنطقة والإصرار على اكتساب الحقوق المشروعة وتقديم الخير لبلدانها ولبلدان العالم الأخرى".

وذكرت الوكالة الوطنية لإعلام اللبنانية الرسمية أن الجعفري سيحث مع عدد من المسؤولين اللبنانيين تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة".

وأضاف الجعفري ، في تصريح له من على أرض المطار عن زيارته إلى لبنان والملفات التي سيبحثها :"تتعدد العناوين بتعدد الاهتمامات المشتركة العراقية - اللبنانية ونعول على تجذير وتثبيت العلاقة بيننا وبين الشعب اللبناني بكل مكوناته وكذلك الشعب العراقي بكل مكوناته".

وأوضح الجعفري أن لبنان " تبنى ملفات عراقية في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ونحن نكن له التقدير لأنه وقف بشكل جيد وساند العراق الذي هو بدوره وقف إلى جانب لبنان، وهكذا قدم الشعبان والبلدان نموذجا جيدا لحالة التآخي بينهما، على الرغم من البعد الجغرافي".

وتابع الجعفري "نحن نتطلع الى أن ترتقي العلاقات العراقية - اللبنانية الى مصاف الدول المستقرة وتبادل المصالح وتنعطف بالمنطقة وتكون نموذجاً لدول المنطقة وأن تروج لمثل هذه العلاقات اكثر فأكثر".