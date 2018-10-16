الرئيس الكوري الجنوبي يجتمع مع زعماء بريطانيا وألمانيا وتايلاند هذا الأسبوع

باريس - (د ب أ):

يعقد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي-إن، اجتماعات ثنائية مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء التايلاندي برايت تشان أو-تشا، هذا الأسبوع.

وأفادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) نقلا عن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية القول اليوم الثلاثاء، إن الاجتماعات ستعقد على هامش قمة آسيا-أوروبا (أسيم) في بلجيكا، والمقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل.

ويقوم مون حاليا بجولة مدتها تسعة أيام في فرنسا وإيطاليا والفاتيكان وبلجيكا والدنمارك، حتى يوم الأحد. ومن المقرر أن يحضر قمة آسيا-أوروبا يوم الجمعة، بحسب "يونهاب".

وقال مسؤول رئاسي للصحفيين: "سيعقد الرئيس مون قمما ثنائية مع رئيسة الوزراء البريطانية والمستشارة الالمانية ورئيس الوزراء التايلاندي، أثناء مشاركته في قمة آسيم ببلجيكا يوم 19 أكتوبر".

ومن المتوقع أن يبحث مون أثناء لقاءات القمة، العلاقات الثنائية، وأن يطلب تقديم الدعم له في الجهود المبذولة والتي تهدف إلى نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.