بومبيو في السعودية اليوم وتركيا غدا لبحث قضية خاشقجي

واشنطن/اسطنبول - (د ب أ):

يجري وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء في السعودية وغدا الأربعاء في تركيا محادثات بشأن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس أنه أعطى توجيهات بتوجه بومبيو على الفور إلى السعودية، وذلك بعد محادثات هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

من جانبها، أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن مومبيو سيزور تركيا غدا، بعد زيارته للسعودية.

وذكرت أن المعلومات تشير إلى أنه من المتوقع أن يلتقي نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وكان ترامب أشار أمس إلى احتمال تورط "قتلة مارقين" في اختفاء خاشقجي، ولفت إلى أن العاهل السعودي نفى له بشده معرفته بما حدث له.

ولاحقا، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي.إن.إن" الأمريكيتين بأن الرياض تعد سيناريو لتهدئة حدة الأزمة السياسية، وأنها تعتزم تقديم تقرير تقول فيه إن "خاشقجي قُتل بالخطأ خلال تحقيق معه كان بهدف إعادته، وأن العملية نُفذت دون تصريح واتسمت بالغموض، وأن الأشخاص المتورطين سوف يحاسبون".

تجدر الإشارة إلى أن خاشقجي مختفٍ منذ دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول مطلع الشهر الجاري لاستخراج بعض الأوراق. وبينما تؤكد السلطات السعودية أن خاشقجي اختفى بعد خروجه من القنصلية، تشير المصادر التركية إلى أنه لم يخرج منها أبدا وأنه ربما قُتل فيها وتم إخراج جثته.