الكرملين: السيسي وبوتين يجريان محادثات غير رسمية بشأن قضايا التعاون المشترك

موسكو - (أ ش أ)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات غير رسمية، بمشاركة رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف، مع نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين.

وشددّ بيسكوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء " تاس " الروسية - على أن "المحادثات تأخذ شكلا فعالا للغاية، الأمر الذي يسمح لرئيسي الدولتين بمناقشة القضايا الأكثر إلحاحا وجها لوجه قبل بدء المحادثات الرسمية بينهما".

ومن المقرر - حسب تاس - أن تُجرى المحادثات الرسمية الكاملة بين السيسي وبوتين غدا في الـ17 من أكتوبر، حيث يناقش الرئيسان القضايا المحورية لتوسيع نطاق التعاون الروسي-المصري، فضلا عن تبادل الآراء حول المسائل ذات الصلة على جدول الأعمال الدولي.

ومن المتوقع أن يتم توقيع عدد من الوثائق المشتركة عقب المحادثات، إذ نشرت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للكرملين، في وقت سابق، مرسوما رئاسيا بالموافقة على توقيع اتفاق للشراكة والتعاون الاستراتيجي مع مصر.

من جانبه أعلن المكتب الصحفي للحكومة الروسية أن "ميدفيديف والسيسي يخططان لمناقشة آفاق تطوير التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي، مع التأكيد على مشاريع مشتركة واسعة النطاق في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وغيرها من المجالات.

يذكر أن الرئيس السيسي بدأ زيارة أمس لروسيا تستمر حتي يوم غد الأبعاء ، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.