اليوم.. السيسي يلقي كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي

موسكو - (أ ش أ):

يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي في موسكو، وهو الغرفة الأعلى في البرلمان الروسي، لتأكيد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا في جميع المجالات وتوسيع التعاون المشترك، في إطار جهود تعزيز العلاقات البرلمانية والشعبية بين البلدين.

وفِي علامة بارزة على ترحيب الجانب الروسي بزيارة الرئيس السيسي، تعد هذه الكلمة هى المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي أيضًا رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف، وكبار المسئولين الروس، للتباحث حول تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يلبي طموحات الشعبين الصديقين.​