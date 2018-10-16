مقتل 7 شرطيين وإصابة 5 في هجوم لحركة "طالبان" في أفغانستان
كابول - (أ ش أ):
قتل 7 من قوات الشرطة الأفغانية، وأصيب 5 آخرين بجروح، اليوم الثلاثاء، في هجوم شنته حركة "طالبان" على موقع أمني في إقليم "سامانجان" شمالي البلاد.
صرح بذلك اليوم حاكم الإقليم عبداللطيف إبراهيمي، وقال - في تصريحه الذي نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - " إن الهجوم وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية في منطقة "داري سوف".
ولم تعلن حركة " طالبان " مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.
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