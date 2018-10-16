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    مقتل 7 شرطيين وإصابة 5 في هجوم لحركة "طالبان" في أفغانستان

    08:57 ص الثلاثاء 16 أكتوبر 2018
    مقتل 7 شرطيين وإصابة 5 في هجوم لحركة "طالبان" في أفغانستان

    عناصر حركة طالبان


    كابول - (أ ش أ):

    قتل 7 من قوات الشرطة الأفغانية، وأصيب 5 آخرين بجروح، اليوم الثلاثاء، في هجوم شنته حركة "طالبان" على موقع أمني في إقليم "سامانجان" شمالي البلاد.

    صرح بذلك اليوم حاكم الإقليم عبداللطيف إبراهيمي، وقال - في تصريحه الذي نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - " إن الهجوم وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية في منطقة "داري سوف".

    ولم تعلن حركة " طالبان " مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

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