مقتل 7 شرطيين وإصابة 5 في هجوم لحركة "طالبان" في أفغانستان



كابول - (أ ش أ):

قتل 7 من قوات الشرطة الأفغانية، وأصيب 5 آخرين بجروح، اليوم الثلاثاء، في هجوم شنته حركة "طالبان" على موقع أمني في إقليم "سامانجان" شمالي البلاد.

صرح بذلك اليوم حاكم الإقليم عبداللطيف إبراهيمي، وقال - في تصريحه الذي نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - " إن الهجوم وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية في منطقة "داري سوف".

ولم تعلن حركة " طالبان " مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.